Lo schianto del lander russo sulla Luna ha creato un nuovo cratere

(Di venerdì 1 settembre 2023) Lodel-25superficie del nostro satellite, avvenuto lo scorso 19 agosto, e confermato il giorno successivo a causa di un malfunzionamento, ha lasciato un: il luogo d’impatto è stato individuato dalla sonda della Nasa Lro, in orbita intorno alla, e si trova a circa 400 chilometri dal punto in cui sarebbe dovuto avvenire l’atterraggio, nelPontecoulant...

Lo, nonostante il tempestivo intervento di sanitari118 e vigilifuoco, non ha lasciato scampo al 32enne. Bonvicini, che seguendo la sua passione per la musica era molto conosciuto ...Sul posto i sanitariSuem 118 che nulla hanno potuto fare. Sul posto anche polizia stradale e polizia locale.Commentando lodi Luna 25, il portavoceCremlino Dmitry Peskov, ha detto: "Sappiamo tutti che il sentiero verso le stelle è pieno di difficoltà. Ma questo non è un motivo per perdere la ...

Lo schianto del lander russo Luna-25 ha lasciato un cratere Agenzia ANSA

Incidente stradale oggi, 1 settembre, a Noventa Padovana. Lo schianto ha coinvolto quattro mezzi, provocando un ferito. Si tratta del conducente di una Skoda Octavia, P.B. di 24 anni di Vigonza che, ...Lo schianto, nonostante il tempestivo intervento di sanitari del 118 e vigili del fuoco, non ha lasciato scampo al 32enne. Bonvicini, che seguendo la sua passione per la musica era molto conosciuto ...