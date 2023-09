LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | vince Soupe a sorpresa in un finale caotico | Ganna in top10

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA18.13 Lafinisce qui. L’appuntamento è per domani con una nuova, interessantissimadi montagna in cui lo spettacolo è assicurato! Vi ringraziamo per averci seguito e vi invitiamo a consultare OA Sport per tutte le dichiarazioni e gli approfondimenti sullaodierna. Un saluto sportivo! 18.11 Ufficiale nel frattempo il ritiro di Thymen Arensman, trasportato in barella su un’ambulanza. 18.10 Nella generale cambia poco, Lenny Martinez rimane in maglia rossa. L’unico cambiamento consiste nei 2” guadagnati da Vingegaard allo sprint intermedio. 1 MARTINEZ Lenny Groupama – FDJ 21:40:35 2 KUSS Sepp Jumbo-Visma 0:08 3 SOLER Marc UAE Team Emirates 0:51 4 POELS Wout Bahrain – ...