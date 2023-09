LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Herrada e Okamika in fuga | gruppo che prepara la volata

(Di venerdì 1 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.05 82 km al traguardo. Ilha ora 1’15” di distacco dalla coppia di testa. 16.02 Tra poco il percorso raggiungerà la costa e proseguirà lungo il mare fino al traguardo di Oliva. Chissà che non arrivi il vento a movimentare la situazione. 15.55 Prosegue il tentativo di coppia di José(Cofidis) e Ander(Burgos-BH). 15.49 Le emozioni, in pratica, arriveranno tutte negli ultimi 10 chilometri. 15.45 Circa 90 chilometri all’arrivo, da qui in poi tutta pianura. 15.40 Vantaggio che a mano a mano sta scendendo. 1’35” ora per la coppia all’attacco. 15.36 100 chilometri all’arrivo. 15.33 Geraint Thomas alla macchina del medico per ricevere un trattamento dopo la caduta di prima. ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA VUELTA Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa della Vuelta a España 2023 ...