LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Herrada e Okamika in fuga | gruppo a 2’30”

(Di venerdì 1 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA14.54 Entrambi sono rientrati prontamente insenza troppe conseguenze. 14.50 Attenzione, caduta in, coinvolti due corridori della Ineos Grenadiers: Geraint Thomas e Kim Heiduk. 14.46 Vantaggio che resta attorno ai”. 14.41 Ricordiamo i due uomini al comando: José(Cofidis) e Ander(Burgos-BH). 14.38 135 chilometri al traguardo. 14.35 Jacopo Mosca è andato all’auto della Lidl-Trek. 14.32sarà unamolto noiosa in attesa del finale. 14.28 A tirare in testa alc’è sempre la Alpecin-Deceuninck di Kaden Groves. 14.24 Non cambia il vantaggio di José...

LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna può stupire in volata, occhio a Dainese OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA VUELTA Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa della Vuelta a España 2023 ...