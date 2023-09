LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto a 40 km dal traguardo!

(Di venerdì 1 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA17.05 Ripreso Okamika.A 41 KM DAL17.03 Ilora vede di nuovo Ander Okamika. Stavolta sembra che la sua avventura sia effettivamente ai titoli di coda. 17.00 Nel giro di poco più di 2 km l’accelerazione della Alpecin ha portato ilha soli 20” da Okamika. 16.58 Tra 10 km ci sarà lo sprint intermedio di Cullera. Punti e secondi di abbuono in palio. 16.57 Torna la Alpecin in testa e torna ad alzarsi l’andatura in. 16.54 Continua la cavalcata solitaria di Ander Okamika (Burgos BH). Il suo vantaggio rimane intorno al minuto, colin controllo che per ora non accelera. 16.51 50 KM AL TRAGUARDO ...

LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna può stupire in volata, occhio a Dainese OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA VUELTA Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa della Vuelta a España 2023 ...