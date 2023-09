LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 65 km dal traguardo | vento sulla corsa

(Di venerdì 1 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.34 Lo spagnolo della Burgos BH ha infatti ripreso 40” di vantaggio, dopo essere stato per diverse centinaia di metri ad un passo dall’essere ripreso. 16.31 64 km al. Ora il gruppo ha rallentato un minimo, lasciando Okamika ancora da solo in fuga. 16.29 Delle bandiere a bordo strada ci mostrano come ci sialaterale, ed anche piuttosto forte. 16.27 Ripreso José Herrada! Okamika prova a fare l’ultimo sforzo per garantirsi il premio di combattivo di giornata. 16.25 Il gruppo è sempre più vicino ad Herrada ed Okamika. Il momento del ricongiungimento potrebbe non essere lontano. 16.22 70 km aldi Oliva! 16.20 La Alpecin aumenta ancora l’andatura ed il gruppo ora è allungatissimo. Dalla ...

LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna può stupire in volata, occhio a Dainese OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA VUELTA Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa della Vuelta a España 2023 ...