LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 30 km al traguardo | si prepara lo sprint

(Di venerdì 1 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA17.23 Nuovo rallentamento in gruppo che ora procede ad una velocità di poco superiore ai 30 km/h. 17.20 Arriva finalmente la conferma ufficiale: Jonas Vingegaard si è preso il terzo posto allointermedio ed i due secondi di abbuono che ne conseguono. Raggiunge dunque Enric Mas nella generale e si porta a 3” da Evenepoel. 17.17 32 km al. Si vede ora davanti anche il Team DSM di Alberto Dainese. 17.14 Kaden Groves vince lointermedio con grande semplicità, alle sue spalle Marijn van den Berg, Terzo posto per un uomo Jumbo che andava evidentemente a caccia di secondi. A breve vi diremo di chi si tratta, a noi era sembrato Vingegaard. 17.11 Gruppo comandato ora dalla Soudal Quick-Step. Che ...

