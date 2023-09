LIVE – Sorteggio Europa League 2023 2024 | fase a gironi con Roma e Atalanta DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 settembre 2023) Grande attesa per ildelladi. L’urna vedrà la partecipazione di 32 squadre: le 16 qualificate automaticamente, oltre alle dieci vincitrici degli spareggi e alle sei squadre eliminate dagli spareggi di Champions. Ilè in programma venerdì 1 settembrealle 13:00. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale per scoprire le prime avversarie europee della stagione di. PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.