LIVE – Napoli-Lazio | Rudi Garcia in conferenza stampa DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il, dopo le due vittorie consecutive ottenute nelle prime partite, vuole continuare su questa strada anche nel match contro lavalevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I campioni d’Italia in carica hanno intenzione di chiudere questo trittico in testa a punteggio pieno, in modo tale da mettere subito le cose in chiaro prima della sosta. Nella giornata odierna di venerdì 1 settembre, il tecnico del club partenopeo, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. COME SEGUIRLA Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F5 ...