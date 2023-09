LIVE MotoGP | GP Catalogna 2023 in DIRETTA | scatta la FP2 | Ducati e KTM inseguono le Aprilia

Leggi su oasport

15.04 Il primo crono della FP2 porta la firma di Martin in 1:41.718 poi Lecuona e i fratelli Marquez 15.03 Ecco Aleix Espargarò in pista! Ora prende davvero il via la FP2. 15.02 Dopo aver atteso qualche secondo è entrato in scena anche Pecco Bagnaia. Manca all'appello ancora Aleix Espargarò 15.01 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 60 minuti del turno! 15.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!!LA FP2!!!!!!! 14.58 Pochi istanti e si parte! 14.56 Situazione meteo ancora impeccabile al Montmelò. Sole pieno sulla pista catalana e temperature ottimali. Saranno 60 minuti quanto mai importanti per team e piloti. 14.53 La Yamaha, dopo mesi complicati, sembra essere giunta su un tracciato più amico. Buoni riscontri dalla KTM, mentre in casa Honda proseguono le difficoltà. Caduta, ma non è più una ...