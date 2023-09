LIVE MotoGP | GP Catalogna 2023 in DIRETTA | scatta la FP1 | iniziano i lavori al Montmelò!

(Di venerdì 1 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.50 Il primo crono della FP1 lo mette a segno Bezzecchi in 1:42.960 ma Martin vola subito in 1:41.873 10.48 I piloti sono pronti a lanciarsi per il primo giro del weekend. Vedremo chi farà segnare il crono iniziale di riferimento. 10.47 Entra in azione anche Bagnaia, vedremo se il campione del mondo inizierà. come sempre, il suo venerdì in maniera molto tranquilla. 10.46 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 45 minuti di sessione 10.45 SEMAFORO VERDE!!!!!!!LA FP1 DEL GP DI!!!!!! 10.43 Pochi istanti al via della prima sessione di prove libere. Ducati sarà dominante come successo al Red Bull Ring? Per il lay-out della pista, Aprilia e KTM potrebbero essere competitive come nelle migliori occasioni, ricordando che una volta il Montmelò era un feudo ...

MotoGP, LIVE FP1 Barcellona: cronaca diretta minuto per minuto GPOne.com

