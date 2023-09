LIVE MotoGP | GP Catalogna 2023 in DIRETTA | Aprilia in vetta nella FP1 | poi Bagnaia | Oliveira e Martin

(Di venerdì 1 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.03 Torna in pista Quartararo, che sembra avere approcciato bene al weekend catalano. Un anno fa, dopotutto, vinse proprio lui… 11.02 In pista ancora Binder, che non migliora la sua 11a posizione, quindi Augusto Fernandez, Morbidelli, che rimane 20° e Mir, subito alle sue spalle. 11.00 I piloti tornano tutti ai box dopo il primo run. Aleix Espargarò comanda in 1:40.497 con 381 millesimi su Vinales e 403 su, poi Oira,e Quartararo. Bezzecchi 10.59 Vinales fa segnare i record nel T1 e T2, quindi chiude il suo settimo giro tornando ai box, invece che andare ad attaccare il crono di Aleix 10.58 Quaetararo si conferma ai piani alti con il sesto tempo a 514 millesimi, quindi Zarco settimo a 520 10.57 Aleix Espargarò prende il comando in 1:40.497 ...

01:30 10.35 - Tutto pronto a Barcellona per la prima giornata di prove del Gran Premio di Catalogna della. In questo venerdì mattina splende il sole sul tracciato del Montmelò. Torna laBuongiorno cari lettori di FormulaPassion.it appassionati die bentrovati con l'appuntamento dedicato alla cronaca in diretta della prima sessione di prove libere e della sessione di ...Dopo il dominio di Bagnaia in Austria, i piloti tornano in pista per la prima sessione di prove al Montmeló, in programma alle 10:45. Libere 2 in programma alle 15. Al centro il mercato piloti: dopo ...Weekend mai visto su Sky Sport: da venerdì a lunedì sera una non - stop di eventi. Si inizia venerdì con 14 ore di dirette e si va in crescendo. Dal calcio con Serie A, Serie B ...Monza e la...

MotoGP, LIVE FP1 Barcellona: cronaca diretta minuto per minuto GPOne.com

MotoGP: Dopo aver deciso di vendere il suo team in Moto2, Sito è pronto ad una sfida completamente diversa: "Ho 40 anni di esperienza in questo paddock, il mio nuovo ruolo sarà far crescere il valore ...MotoGP: Scatta il fine settimana del GP di Catalogna e torna la sfida a Bagnaia. Pecco dovrà difendersi dagli assalti di Bezzecchi e Martìn, Aprilia sogna in grande con Espargarò. Marquez e Quartararo ...