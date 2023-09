LIVE MotoGP | GP Catalogna 2023 in DIRETTA | Aprilia in vetta nella FP1 | Bagnaia 3° ma pensando alla gara

(Di venerdì 1 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.19 Bastianini si trova in decima posizione a 1.110 dcontinua il suo lavorolunga distanza ed è 3° a 827 11.18 Morbidelli si rilancia e migliora nuovamente. Chiude in sesta posizione a 931 millesimi da Vinales, con 7 millesimi di vantaggio su Quartararo. 11.16 Morbidelli si porta in ottava posizione a 1.037 d, ma il suo tempo viene cancellato. Di Giannantonio lima sei millesimi al suo crono precedente. 11.15 Di Giannantonio migliora e sale in 12a posizione a 1.198 da Vinales che, a sua volta, è in azione ma rimane su tempi di circa mezzo secondo superiori al suo limite. 11.14 Marc Marquez torna in pista con la carena vecchia, mentre Mir rimane in ...

01:30 10.35 - Tutto pronto a Barcellona per la prima giornata di prove del Gran Premio di Catalogna della. In questo venerdì mattina splende il sole sul tracciato del Montmelò. Torna laBuongiorno cari lettori di FormulaPassion.it appassionati die bentrovati con l'appuntamento dedicato alla cronaca in diretta della prima sessione di prove libere e della sessione di ...Dopo il dominio di Bagnaia in Austria, i piloti tornano in pista per la prima sessione di prove al Montmeló, in programma alle 10:45. Libere 2 in programma alle 15. Al centro il mercato piloti: dopo ...Weekend mai visto su Sky Sport: da venerdì a lunedì sera una non - stop di eventi. Si inizia venerdì con 14 ore di dirette e si va in crescendo. Dal calcio con Serie A, Serie B ...Monza e la...

MotoGP, LIVE FP1 Barcellona: cronaca diretta minuto per minuto GPOne.com

MotoGP: Scatta il fine settimana del GP di Catalogna e torna la sfida a Bagnaia. Pecco dovrà difendersi dagli assalti di Bezzecchi e Martìn, Aprilia sogna in grande con Espargarò. Marquez e Quartararo ...MotoGP: Dopo aver deciso di vendere il suo team in Moto2, Sito è pronto ad una sfida completamente diversa: "Ho 40 anni di esperienza in questo paddock, il mio nuovo ruolo sarà far crescere il valore ...