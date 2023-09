LIVE – Lucchese-Perugia 0-0 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tutto pronto per il match train. Alle 20:45 le due squadre scenderanno in campo in occasione della prima giornata del girone B, che vede due potenziali protagoniste subito in campo una contro l’altra. Ilsi affaccia alla C dopo la delusione per il ricorso respinto sul tema dell’ammissione del Lecco. Ma ora c’è voglia di risalire subito nel grande calcio. Laè il primo ostacolo. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. COME SEGUIRLA PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F50-0 1?- Inizia il match ORE 20:40 – Buonasera amici di Sportface. ...