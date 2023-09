LIVE Italia-Turchia | Europei volley femminile in DIRETTA | semifinale mozzafiato contro la fuoriclasse Vargas

(Di venerdì 1 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladideglidi2023. Le azzurre difendono il titolo ed hanno conquistato la corona continentale per tre volte nella loro storia (2007, 2009, 2021). Le anatoliche vantano un secondo posto come miglior risultato (2003 e 2019), ma questa volta sono convinte che sia arrivata l’occasione buona per mettere le mani su un nuovo trofeo dopo la Nations League. Proprio alla Nations League 2023 risalgono gli ultimi due precedenti tra, entrambi vinti dalle ottomane per 3-0. Va detto che in quelle circostanze la compagine tricolore non ...

PERUGIA - Dopo il netto successo ottenuto a Bologna nell'esordio contro il Belgio , l'di coach De Giorgi ha concesso il bis al PalaBarton Perugia , dove ha battuto 3 - 0 l'Estonia (25 - 17, 25 - 22, 25 - 19) nella seconda giornata del Gruppo A degli Europei di volley ...La diretta testualedi- Estonia , partita valevole per la Pool A degli Europei maschili 2023 di volley , in corso di svolgimento a sabato 16 settembre tra, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. Gli ...21.57 - Tentativo del Genoa per riportare inNdombele, trattativa in corso col Tottenham. 18:15 - Lindstrom è un nuovo giocatore del Napoli: l'ex Eintracht firma fino al 2028 17.30 - Lukaku è ...

Europei 2023 - LIVE! Italia-Estonia: dopo quello col Belgio, gli Azzurri cercano un altro successo nella Pool A Eurosport IT

Come in (quasi) ogni occasione dal 2011, Italia-Serbia arriva in una manifestazione internazionale, a un certo punto. Stavolta è l'esordio di oggi del secondo girone ai Mondiali 2023, con l'Italia che ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Estonia, seconda giornata del gruppo A degli Europei 2023 di pallavolo. Do ...