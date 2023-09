LIVE Italia-Turchia 2-3 | Europei volley femminile in DIRETTA | Vargas sale in cattedra ed elimina le azzurre

(Di venerdì 1 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SERBIA DIMASCHILE DALLE 21.15 6-15 Mani fuori di Baladin. Finisce qui.2-3. 6-14 In rete la battuta di Sahin. 5-14 Fallo da seconda linea di Egonu. Incredibile: eravamo 5-5… 5-13 Sbaglia la diagonale Sylla, poi mani fuori di. Parziale di 0-8 5-12 Diagonale di Karakurt, ormaiin festa. 5-11 Fersino sbaglia la ricezione, a segno Gunes. Lehanno alzato bandiera bianca, peccato. Rientrano subito Orro ed Egonu, Mazzanti e lesono in confusione. Altro time-out per l’. 5-10 Murata Antropova da Gunes, forse finisce qui. 5-9 Il tocco non c’è. Doppio ...

L'di Davide Mazzanti prova a tenere vivo il sogno e non vanificare nulla: contro la Turchia è partita vera, apertissima a ogni scenario, lo suggerisce la fase finale per antonomasia ma lo ...L'argomento è l'approdo su una piattaforma streaming di un programma storico come's got talent , prima volta in assoluto di salto dal lineare a quello che non lo è. Il programma rimane l'...BRUXELLES (BELGIO) - Caccia a un'altra finale continentale per l'di coach Davide Mazzanti , campione in carica, che a Bruxelles (ore 17) sfida la Turchia nella semifinale degli Europei di volley femminile. Segui la diretta del ...

LIVE Italia-Turchia 1-1, Europei volley femminile in DIRETTA: 12-7 nel terzo parziale OA Sport

MONZA (ITALPRESS) – La Ferrari non delude le attese dei suoi tifosi nel venerdì di libere a Monza. Il weekend del Gran Premio d’Italia si apre sotto il segno di Carlos Sainz: dopo essersi piazzato al ...Sono ancora favoriti, ma hanno confermato che sarà difficile per loro dominare come hanno fatto finora. Attenzione, però, al 'cannibale' Max... Il GP d'Italia è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, ...