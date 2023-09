LIVE Italia-Turchia 1-1 | Europei volley femminile in DIRETTA | 12-7 nel terzo parziale

(Di venerdì 1 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SERBIA DIMASCHILE DALLE 21.15 14-8 In rete la battuta di Gunes. 13-8 Stavolta a segno la diagonale profonda di Vargas. 13-7 MUROOOOOOOOOOOOO!!! FANTASTICAAAAAAAAAAAA!!! Danesi stampa Vargas! 12-7 DIFENDIAMO TUTTO! Eccezionale salvataggio in tuffo di Sylla, che cuore la capitana! Poi esce il diagonale di Vargas! Altro time-out chiamato dalla. 11-7 Egonu implacabile! Mani fuori. Piega le mani di Karakurt in difesa. 10-7 Egonu aveva difeso il diagonale di Vargas, ma fallo di invasione a rete di Pietrini. 10-6 Primo tempo di Danesi. 9-6 Mani fuori di Vargas. 9-5 VA BENE COSI’! Il muro tocca l’attacco di Karakurt, poi parallela di Pietrini! Time-out. 8-5 Difesa di ...

L'Italia di Davide Mazzanti prova a tenere vivo il sogno e non vanificare nulla: contro la Turchia è partita vera, apertissima a ogni scenario, lo suggerisce la fase finale per antonomasia ma lo ...BRUXELLES (BELGIO) - Caccia a un'altra finale continentale per l'Italia di coach Davide Mazzanti, campione in carica, che a Bruxelles (ore 17) sfida la Turchia nella semifinale degli Europei di volley femminile.

