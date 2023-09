LIVE Italia-Serbia | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | serve un nuovo miracolo per rimanere in corsa

(Di venerdì 1 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera, e benvenuti alladi, sfida valevole per la seconda fase deidi. La squadra di Gianmarco Pozzecco si gioca tutto. Per la terza volta negli ultimi tre anni il futuro dell’Italpassa da una sfida con la. Non c’è un domani per la squadra di Pozzecco, che non può permettersi una sconfitta se vuole proseguire il suo cammino iridato. Con una vittoria le possibilità di raggiungere i quarti di finale aumenterebbe notevolmente, mentre con un ko l’entrata tra le prime otto diventerebbe molto ma molto piccola e solo una vittoria del Porto Rico contro la Repubblica Dominicana terrebbe accese le speranze. La sconfitta nella ...

PERUGIA - Dopo il netto successo ottenuto a Bologna nell'esordio contro il Belgio , l'di coach De Giorgi ha concesso il bis al PalaBarton Perugia , dove ha battuto 3 - 0 l'Estonia (25 - 17, 25 - 22, 25 - 19) nella seconda giornata del Gruppo A degli Europei di volley ...La diretta testualedi- Estonia , partita valevole per la Pool A degli Europei maschili 2023 di volley , in corso di svolgimento a sabato 16 settembre tra, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. Gli ...21.57 - Tentativo del Genoa per riportare inNdombele, trattativa in corso col Tottenham. 18:15 - Lindstrom è un nuovo giocatore del Napoli: l'ex Eintracht firma fino al 2028 17.30 - Lukaku è ...

Europei 2023 - LIVE! Italia-Estonia: dopo quello col Belgio, gli Azzurri cercano un altro successo nella Pool A Eurosport IT

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Estonia, seconda giornata del gruppo A degli Europei 2023 di pallavolo. Do ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.55 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22 ...