LIVE Italia-Serbia 78-76 | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | vittoria da batticuore | ma ora rischio biscotto

(Di venerdì 1 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLADELL’PERCHE’ L’ORA RISCHIA SERIAMENTE ILGrazie per averci seguito. Chiudiamo qui unadi una partita che resterà nel cuore di tutti i tifosi azzurri. Siamo ancora vivi nel Mondiale ed appuntamento a domenica mattina (ore 10.00) contro il Porto Rico. 12.12: Importantissimi anche i 10 punti di capitan Gigi Datome, che è stato eroico nel finale di terzo quarto. In doppia cifra anche Marco Spissu con 14 punti. 12.11: Tornando al match. Una partita leggendaria di Simone Fontecchio. Il giocatore degli Utah Jazz ha chiuso con 30 punti con anche 7 rimbalzi. E’ stato lui l’eroe della rimonta azzurra nel terzo quarto, con anche i canestri poi decisivi per la ...