LIVE Italia-Serbia 78-76 | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | ABBIAMO VINTO ANCORA NOI!

(Di venerdì 1 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOOOOOOOOOOAAAAA NOIIIIII! SBAGLIAAAAAAAA JOVIIIIIIIIIIIC! FONTECCHIO SBAGLIA! ULTIMI SETTE SECONDI! 78-76 Bogdanovic non sbaglia dalla lunetta. Bogdanovic si prende due liberi in penetrazione. 28 secondi alla fine. Possessodopo il timeout. 78-74 FONTECCHIOOOOOOO CON UNA MAGIAAAAA! 34 SECONDI ALLA FINE! 76-74 Tripla di Guduric dopo il rimbalzo offensivo. 40 secondi alla fine. Isolamento per gli azzurri e Fontecchio sbaglia da tre punti una conclusione lontanissima. 0/2 ed INVASIONE SERBA! 1.38 ALLA FINE! Spissu sbaglia la tripla e poi liberi di Davidovac. PAJOLA RUBA PALLA! 76-71 INTERFERENZA A CANESTRO DI DAVIDOVAC! Perdiamo una sanguinosa palla in attacco. 74-71due liberi della ...

... chi il migliorstreaming, chi il miglior bonus. Perciò, non ti limitare alla nostra prima scelta. Cominciamo, quindi, a scoprire i migliori siti di scommesse in. Summary I migliori siti ...Supporto utenti Se hai una domanda, puoi inviare una richiesta al team di supporto tramite... Il sito del casinò onlineè completamente compatibile con i dispositivi mobili e tutti i giochi ...... che ha già accumulato esperienze del genere in passato come Billie Eilishat the O2 e BTS: ... Articoli più letti Come stanno andando i contagi da Covid - 19 indi Riccardo Saporiti I meme ...

LIVE Italia-Serbia 61-62: gli azzurri contro la stella Bogdanovic | La diretta La Gazzetta dello Sport

Sofyan Amrabat vuole solo il Manchester United e la squadra inglese nelle prossime ore farà una nuova offerta, per questo il direttore preposto alle negoziazioni è volato in Italia per trattare con la ...Dimenticare la vittoria al Torneo dell’Acropoli di Atene esattamente tre settimane fa (89-88) è l'imperativo per la Nazionale italiana che nella prima giornata della seconda ...