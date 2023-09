LIVE Italia-Serbia 40-42 | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | Bogdanovic firma il vantaggio prima dell’intervallo

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADall’altra parte laha 9/9 dalla lunetta. Le ultime triple hanno migliorato la percentuale dall’arco (5/17). Un primo tempo che ha visto l’chiudere con un buonissimo 7/10 da tre, mentre è troppo basso il 5/19 da due per la squadra di Pozzecco. Pesano le 7 palle perse degli azzurri. FINISCE IL SECONDO QUARTO! La tripla diporta laavanti al primo tempo. La stella serba ha 11 punti a referto, come Simone Fontecchio dall’altra parte. 40-42 Tripla diproprio sulla sirena. Purtroppo Fontecchio mette un piede sulla linea laterale. Sette secondi all’intervallo. 40-39 Milutinov con due liberi.perfetta dalla lunetta. 9/9 finora per la squadra di Pesic. 40-37 Ancora due ...