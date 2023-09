LIVE Italia-Serbia 29-31 | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | i serbi mettono la testa avanti

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-37 Ancora due in penetrazione per Stevan Jovic. 40-35 Bella rimessa azzurra e Fontecchio schiaccia in solitaria. Ultimo minuto del primo tempo in arrivo. 38-35 Guduric trova due punti in penetrazione. 38-33 MELLI CON LA BIMANE AL FERRO! 36-33 Un solo libero per Polonara. 35-33 Due punti di grandissimo talento di Bogdanovic. 35-31 TRIPLA DI PAJOLA! 32-31 FONTECCHIOOOOOO! TRIPLAAAAA! Timeout. Quattro minuti all’intervallo. 29-31 Stavolta Fontecchio non sbaglia dalla lunetta. 27-31 Ancora 1/2 di Fontecchio dalla lunetta. 26-31 Ancora due punti lasciati dagli azzurri e Avramovic segna in contropiede. 26-29 Un solo libero per Fontecchio. 25-29 Ancora una tripla serba con Marinkovic. 25-26 Tripla da lontanissimo di Avramovic. Sorpasso ...