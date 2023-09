LIVE Italia-Serbia 23-19 | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | azzurri avanti a fine primo quarto

(Di venerdì 1 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-29 Ancora una tripla serba con Marinkovic. 25-26 Tripla da lontanissimo di Avramovic. Sorpasso. 25-23 Tonut sbaglia un comodo appoggio e parte il contropiede serbo chiuso dal sottomano di Avramovic. 25-21 Piazzato di Davidovac. 25-19 Due liberi di Pajola ad aprire il secondo. FINISCE ILalla prima sirena. Glisono stati anche sul +10 grazie a cinque triple consecutive.incollata al match con otto liberi. 23-19 Ancora Dobric non sbaglia. Fallo sul rimbalzo offensivo di Datome. Altri due liberi per Dobric. 23-17 Due liberi di Dobric. Ultimi 30 secondi. Purtroppo Polonara ha sbagliato tre comodi appoggi. Achille è proprio ...

MANILA (Filippine) - Dopo il successo sulle Filippine che ha garantito all'il pass per la seconda fase del Mondiale 2023 gli azzurri di Gianmarco Pozzecco hanno ora in programma due sfide : quella odierna contro la Serbia e quella di domenica 3 settembre contro il ...

Dimenticare la vittoria al Torneo dell’Acropoli di Atene esattamente tre settimane fa (89-88) è l'imperativo per la Nazionale italiana che nella prima giornata della seconda ...Dopo Preolimpico ed EuroBasket, le due squadre si ritrovano a Manila per un match importante in chiave accesso ai Quarti Mondiali ...