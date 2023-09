LIVE – F1 | GP Italia Monza 2023 | le prove libere 1 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ladelle1 del GP didi F1. E’ l’appuntamento più atteso per i tifosini, quello nel Tempio della Velocità, dove la Ferrari vuole provare a fermare in qualche modo il dominio Red Bull almeno sulla pista di casa. FP1 che dureranno come al solito un’ora e si potrà testare il passo gara e registrare i tempi di simulazione qualifiche. Si parte alle ore 13.30 di venerdì 1 settembre, di seguito vi proponiamo la nostrascritta. COME SEGUIRLE IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH SportFace.