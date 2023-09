LIVE F1 | GP Italia 2023 in DIRETTA | sfida Red Bull-Ferrari sul giro secco in avvio di FP2

(Di venerdì 1 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.24 Alonso trova unpulito e balza in terza piazza con l’Aston Martin, pagando però un distacco di mezzo secondo dalladi Sainz nonostante una mescola di vantaggio. 17.23 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Carlos SAINZ1:21.565 2 2 Charles LECLERC+0.273 2 3 Sergio PEREZ RedRacing+0.613 2 4 Max VERSTAPPEN RedRacing+0.679 2 5 Alexander ALBON Williams+0.684 1 6 George RUSSELL Mercedes+0.922 1 7 Lewis HAMILTON Mercedes+1.218 3 8 Lando NORRIS McLaren+1.279 2 9 Fernando ALONSO Aston Martin+1.466 1 10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.501 3 11 Logan SARGEANT Williams+1.589 3 12 Liam LAWSON AlphaTauri+1.602 2 13 Esteban OCON Alpine+1.857 2 14 Pierre GASLY Alpine+1.970 2 15 Oscar PIASTRI ...

L'di Davide Mazzanti prova a tenere vivo il sogno e non vanificare nulla: contro la Turchia è partita vera, apertissima a ogni scenario, lo suggerisce la fase finale per antonomasia ma lo ...BRUXELLES (BELGIO) - Caccia a un'altra finale continentale per l'di coach Davide Mazzanti , campione in carica, che a Bruxelles (ore 17) sfida la Turchia nella semifinale degli Europei di volley femminile.

FINALE Italia-Serbia 78-76: Fontecchio da trenta e lode, è impresa azzurra! | La diretta La Gazzetta dello Sport

11.02 - Può terminare oggi l'avventura di Scheidler al Bari. Nella stagione 2022/2023 ha collezionato una presenza in Coppa Italia e 19 in Serie B condite da tre reti e due assist. Per lui una ...Saranno presenti due chef stellati in arrivo dal Nord Italia: Francesco Brutto stella Michelin del Ristorante ... Si parte venerdì 8 alle 21 con l'evento "Il festival si racconta" a seguire il ...