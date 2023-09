LIVE F1 | GP Italia 2023 in DIRETTA | Ferrari in vetta con Sainz | solo 5° Verstappen in FP2 a Monza

(Di venerdì 1 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.06 La nostravolge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per il sabato disempre su OA Sport! 18.03 Il venerdì diva in archivio con delle indicazioni molto interessanti per il prosieguo del weekend.può provare ad insidiare le Red Bull soprattutto in qualifica, mentre un gradino più dietro restano in agguato McLaren, Mercedes e Williams. 18.01 Finisce qui la seconda sessione di prove libere a. Di seguito la classifica definitiva della FP2: 1 Carlos1:21.355 5 2 Lando NORRIS McLaren+0.019 5 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.185 4 4 Oscar PIASTRI McLaren+0.190 5 5 MaxRed Bull Racing+0.276 56 ...

BRUXELLES (BELGIO) - Caccia a un'altra finale continentale per l'di coach Davide Mazzanti , campione in carica, che a Bruxelles (ore 17) sfida la Turchia nella semifinale degli Europei di volley femminile. Segui la diretta del ...Su SupertenniX, poi, infatti vanno in onda fino a 8 campicontemporaneamente. Sulla ... E' un'offerta mai vista in chiaro inper un torneo dello Slam. 1 settembre 2023La diretta testualedi- Turchia, semifinale degli Europei femminili 2023 di volley : ecco le informazioni per seguire la partita. Le azzurre di Davide Mazzanti, dopo aver eliminato la Francia ai quarti di ...

LIVE Italia-Turchia, 1-1, 8-5 nel terzo set La Gazzetta dello Sport

Una visuale che mette i brividi. Guarda il video. Il GP d'Italia è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW ...Undici diversi sport, diciotto competizioni, centinaia di campioni in campo, in pista, sui parquet, sui green e sui diamanti di Europa, Nordamerica ed Asia per un totale di ben 195 ore da vivere su Sk ...