LIVE F1 | GP Italia 2023 in DIRETTA | bandiera rossa a fine FP2 | Perez in ghiaia alla Parabolica

(Di venerdì 1 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.00 Ferrari pimpante dopo la, con Leclerc in 1’24?8 e Sainz in 1’24?9 su gomme medie usate. 17.58 Verstappen va di fretta nel giro di lancio ed effettua un paio di sorpassi, per poi cominciare le ultime due tornate del suo venerdì. 17.56 La sessione riparte quando mancano solo 4 minuti. Ci sarà tempo forse per un paio di giri lanciati a completamente della simulazione di gara. 17.54 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Carlos SAINZ Ferrari1:21.355 4 2 Lando NORRIS McLaren+0.019 4 3 SergioRed Bull Racing– 4 4 Oscar PIASTRI McLaren+0.190 4 5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.276 46 Charles LECLERC Ferrari+0.361 4 7 Alexander ALBON Williams+0.624 4 8 Fernando ALONSO Aston Martin+0.716 3 9 George RUSSELL ...

Su SupertenniX, poi, infatti vanno in onda fino a 8 campicontemporaneamente. Sulla ... E' un'offerta mai vista in chiaro inper un torneo dello Slam. 1 settembre 2023BRUXELLES (BELGIO) - Caccia a un'altra finale continentale per l'di coach Davide Mazzanti , campione in carica, che a Bruxelles (ore 17) sfida la Turchia nella semifinale degli Europei di volley femminile. Segui la diretta del ...L'di Davide Mazzanti prova a tenere vivo il sogno e non vanificare nulla: contro la Turchia è partita vera, apertissima a ogni scenario, lo suggerisce la fase finale per antonomasia ma lo ...

LIVE Italia-Serbia 78-76, Mondiali basket 2023 in DIRETTA: vittoria da batticuore, ma ora rischio biscotto OA Sport

Una visuale che mette i brividi. Guarda il video. Il GP d'Italia è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW ...L’Italia affronterà la Turchia nella semifinale degli Europei 2023 di volley femminile. Oggi pomeriggio (ore 17.00) le azzurre scenderanno in campo a Bruxelles (Belgio) per fronteggiare la ...