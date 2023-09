LIVE F1 | GP Italia 2023 in DIRETTA | alle 13 30 la FP1 a Monza | Ferrari all’attacco su una pista favorevole

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.54 Grande attesa per il weekend di, che comincerà13.30 con i primi 60 minuti di prove libere in preparazione delle qualifiche di domani e soprattutto della gara domenicale. 12.50 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’, valido come quattordicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Come seguire le prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP d’– Numeri e statistiche GP d’Buongiorno e bentrovati alladella prima giornata di prove libere del GP d’, round del Mondialedi F1. ...