LIVE Equitazione | Europei 2023 in DIRETTA | sfuma la qualificazione olimpica per la squadra azzurra

(Di venerdì 1 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.38. Due errori per lo svizzero Schmitz che con 8 enalità sale a 13.98 15.32: Arriva il netto per l’Austria con Kuhner che è ottavo con 6.16. Le ultime speranze dell’Italia sono svanite 15.30: Doppio errore per Camilli che fa scemare le ultime speranze didell’Italia. Purtroppo perde anche terreno nella gara individuale l’azzurro, con 9.18 è 11mo. l’Italia sale a 31.42, attendiamo l?Austria 15.28: L’errore di Camilli manda a Parigi la Spagna 15.27: Doppio errore per l’olandese Vrieling che è 12mo con 9.62. Ora Emanuele Camilli, non può sbagliare 15.25: Un errore per la Spagna, Alvarez Aznar abbatte il penultimo ostacolo, male che vada la Spagna chiuderà a 25.59, l’italia per stare davanti agli spagnoli (teoricamente) non può più commettere errori. Un solo errore dell’Italia ...