LIVE Equitazione | Europei 2023 in DIRETTA | gli azzurri inseguono Spagna e Austria

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.28: L’errore di Camilli manda a Parigi la15.27: Doppio errore per l’olandese Vrieling che è 12mo con 9.62. Ora Emanuele Camilli, non può sbagliare 15.25: Un errore per la, Alvarez Aznar abbatte il penultimo ostacolo, male che vada lachiuderà a 25.59, l’italia per stare davanti agli spagnoli (teoricamente) non può più commettere errori. Un solo errore dell’Italia manderebbe a Parigi la15.23: doppio errore per il francese Staut che chiude con 20.74 ed è 29mo 15.21: Mezzo disastro per il britannico Hutton che subisce ben 20 penalità ed esce dalla classifica 15.07: Quattro penalità sanguinolento per Weisshaupt che fa crollare la Germania al quarto posto. Anche lui lascia la vetta della classifica ed è quinto con ...