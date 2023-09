LIVE Equitazione | Europei 2023 in DIRETTA | giornata decisiva | si assegna il titolo a squadre

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alladella terzadeglidi salto a ostacoli, che si tengono presso l’ippodromo di Milano. E’ il giorno della verità per il pass olimpico a: siinfatti ilriservato alle Nazionali e l’Italia è fra le dieci finaliste. Quattro sono le squadra a caccia del biglietto per Parigi: Svizzera, Austria, Italia e Spagna, in ordine di classifica dopo le prime due giornate di gare. Gli azzurri sono sesti (score di penalità pari 18.42), trascinati da un Emanuele Camilli perfetto nelle prime due giornate nel connubio con Odense che non ha sbagliato nulla e dalle ...