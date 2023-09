LIVE Equitazione | Europei 2023 in DIRETTA | ancora un disastro di Gaudiano | strada in salita per l’Italia

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.30:unper Emanueleinassoluta perche deve fare i conti con il ritiro del binomio azzurro. Tutto sulle spalle degli altri tre binomi 14.28.un netto! Greve subisce un punto di penalità per il ritardo e chiude con 10.57, è quinto. Ora Emanuele14.25: Non arrivano buone notizie per. Lo spagnole Trapote piazza il netto ed è quarto con 8.11 ma soprattutto la Spagna resta lì, ad un passo dagli azzurri che non possono sbagliare 14.23: Che inizio della gara a squadre!un netto per il francese Delestre. Punteggio di 13.79 per lui, è già fuori dalla gara ...