Lite tra ragazze per questioni sentimentali | 18enne accoltellata due volte da una coetanea

... Honor ha collaborato con i migliori influencer del settore,cui il direttore creativo della ...Condividi Tweet Antonio Monaco Notizie Relazionate IFA 2023 Magic V2 Eventi Honor Honor 90, ...... si "indaga" sulle cause Trovato a bordo della sua auto il corpo senza vita di Emilio Sali, era scomparso il 19 agosto Nausea e tosseclienti e dipendenti, evacuato negozio a Montale e vigili del ...Alle ore 19:50 la pattuglia di zona della Squadra Volanti della Questura è intervenuta in Galleria Gramsci, alla stazione, per la segnalazione diun uomo e una donna. Sul posto veniva riportata la calma e identificate le parti, una italiana 40enne ed un cittadino senegalese di poco più grande. Laera stata solo verbale, entrambi ...

Lite tra immigrati a Boscoreale, accoltellato 32enne marocchino ilmattino.it

Un violento litigio tra due ragazze è sfociato in un accoltellamento a Orta Nova, comune del foggiano, con una 18enne rimasta ferita.Al momento l'arma non è stata ritrovata. Indagini in corso per rintracciare l'autrice del ferimento. Al vaglio anche i filmati delle telecamere presenti in zona ...