L' Italia dell' ecatombe bianca Tre morti al giorno sul lavoro

...maggioranze e negli approcci di sinistra per risolvere i problemi tangibili ed evidenti'Europa. passando da 24 a 19, mentre il partito di governo italiano, Fratelli d'guidato da Georgia ...antichi suoni'aria': concerto 'The Piper's Night 'con musiche dall'Irlanda, norde centro Francia a cura del 'Fabio Rinaudo Trio' formato da Fabio Rinaudo (Cornamuse), Laura Torterolo (...... soltanto dopo che il responsabile della squadra operativa del medesimo, in questo caso'...ma il Pnrr sta facendo dei tagli" afferma Landini osservando che il sistema di controllo inè ...

Budapest nuovo traguardo per l'Italia dell'atletica, lo dicono i numeri Runner's World

Nessuna crisi africana ha preoccupato tanto l’Europa (Italia compresa). E nessun Paese si è garantito ... presidenziale con a capo il generale Omar Tiani, era considerato amico dell’Occidente, ...In data 18 e 20 agosto 2023 sono stati segnalati rispettivamente dalla Regione Lombardia e dalla Regione Lazio, due casi confermati di dengue non correlati a viaggi in zone endemiche per l’infezione.