L' Italia della premier Meloni inizia a barcollare Istat | il Pil frena più del previsto | in discesa dello 0 | 4%

(Di venerdì 1 settembre 2023) Si abbatte una nuova grana sull'economiana. Dopo i dati poco incoraggianti sul lavoro pubblicati meno di 24 ore fa, anche la crescita. Contro ogni preavviso, secondo quanto rileva l', nel secondo trimestre del 2023 il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è infatti diminuito0,4% rispetto al trimestre precedente ed è cresciuto0,4% nei confronti del secondo trimestre del 2022. La variazione acquisita del Pil per il 2023 è invece pari allo 0,7%. Secondo l', a determinare la flessione del Pil nel secondo trimestre è stata soprattutto la domanda interna (incluse le scorte), mentre quella estera ha fornito un ...

La vittoria spettacolaregrandedi Pozzecco contro la Serbia nella prima sfidaseconda fase riapre tutti i giochi anche se il destino di Datome e compagni dopo questa vittoria non è ancora nelle loro mani. ...Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, le pattugliePolizia Stradale e il personale didirezione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'. Al momento nel tratto ...Tuttavia bisogna ricordare che le condizioni restano di forte difficoltà, visto che l'altro valico che collegae Francia, il Frejus, al momento è chiuso a causafrana avvenuta nei giorni ...

Impresa Italia: battuta ancora una volta la Serbia Sky Sport

L'evoluzione tecnologica continua a plasmare molteplici aspetti della società moderna, incluso il processo elettorale. In Italia, l'interesse per l'adozione del voto elettronico è in crescita costante ...Da oggi in libreria il testo che raccoglie storie, volti e racconti legati al progetto giornalistico di “Avvenire”. La campagna per i diritti e la dignità ha dato vita anche a un documentario ...