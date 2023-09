L’Italia del basket vince contro ogni logica ma in fondo l’Italia del basket è illogica

Leggi su ilnapolista

È un'Italda impazzire! Batte la Serbia in una partita incredibile trascinata da Fontecchio. La Serbia. C'è sempre la Serbia sul cammino del. La Serbia è l'inizio e la fine dei sazzurri. Partiamo bene, il tiro da tre ritrovato ci accompagna anche nei primi passi di questo match. Loro imbattuti in questo mondiale, noi ancora a leccarci le ferite per la partita buttata con i dominicani. Oggi però si può rimediare. Oggi si deve. Spissu ne mette dieci velocemente, Fontecchio si scalda. Collezioniamo palle perse come calamite da attaccare al frigo. Loro si affidano a Bogdanovic. Melli tiene botta e fa valere la sua capacità di essere, contemporaneamente, un difensore eccelso ed un attaccante di prima classe. Polonara non ingrana, Milutinov si. Il primo quarto si chiude 23-19 per ...