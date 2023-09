L' Italia batte la Serbia ai mondiali di basket e resta in corsa

(Di venerdì 1 settembre 2023) AGI - Con una grande impresa, l'Ital78-76 i giganti dellanella prima delle due gare della seconda fase a gironi dei2023, lasciando aperta ogni porta per la qualificazione ai quarti di finale. A Manila, nelle Filippine, gli azzurri combattono e giocano testa a testa nel primo tempo contro gli uomini di Pesic, recuperano 16 punti di svantaggio nel corso del terzo quarto e affondano i colpi finali nell'ultimo periodo centrando un successo da applausi a scena aperta. Monumentale Simone Fontecchio con 30 punti realizzati, frutto di un 11 su 15 dal campo, ma straordinario tutto il gruppo guidato da coach Gianmarco Pozzecco che non ha mollato un centimetro anche quando tutto sembrava perso. L'avvio degli azzurri è da applausi a scena aperta: aggressività, concentrazione e fluidità offensiva ...

Roma, 1 set. LItalbasket fa limpresa.la Serbia 78 - 76 e continua a inseguire il sogno dei quarti di finale ai mondiali nelle ...in rottura prolungata. Milutinov detta legge in area e a ...MANILA (FILIPPINE) - L'Italbasket78 - 76 la Serbia nella prima gara della seconda fase dei Mondiali rimettendosi in linea per ... L'parte bene e chiude in vantaggio il primo quarto (23 - 19)...L 'la Serbia 78 - 76 nella prima partita dei gironi della seconda fase dei Mondiali di basket . Rimonta clamorosa con gli azzurri sotto di 16 punti nel terzo quarto. Fontecchio top scorer ...

Simone Fontecchio eroico! L'Italia batte la Serbia 78-76 rimontando dal -16 Eurosport IT

La Nazionale Under 19 campione d'Europa torna in campo per un doppio test amichevole. Dopo aver iniziato il percorso successivo al trionfo continentale battendo 3-0 l'Albania è tutto pronto per altri ...AGI - Con una grande impresa, l'Italbasket batte 78-76 i giganti della Serbia nella prima delle ... riuscendo anche a portarsi avanti nel punteggio. L'Italia pero' non si lascia intimorire e con un ...