Il tempo dirà se'impegno sarà rispettato. Leggi anche Stupro di ... "Quella di Giorgia Meloni qui è stata unaelettorale. ...tipo di impegno rispetto alle forze dell'ordine èse non ...... dovrebbe essere convocato per regalargli lapre - ... Quello che è certo, per vederli in campo, uno vicino all'altro,'... Giusto così:rischiare, la stagione è lunga e'importante è ...LaPer gli autori e gli attori è un momento solenne,'...dire che è una sfilata molto gradita anche ai politici.

L'inutile passerella di Meloni a Caivano. Tra tifosi e contestatori | LA ... LA NOTIZIA