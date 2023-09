(Di venerdì 1 settembre 2023) In Europa si ferma al 5,3%, in Italia 5,5%. E il mercato si aspetta una tregua nei rialzi del costo del denaro

L'inflazione non corre più: Bce davanti al bivio dei tassi ilGiornale.it

“Nel settore manifatturiero, l’attività e il volume degli ordini sono crollati drasticamente a livelli tipicamente osservati solo nelle recessioni profonde“, e “la debolezza si è gradualmente diffusa” ...L'inflazione in Svizzera rimane stabile: in agosto la crescita dei prezzi su base annua si è attestata all'1,6%, lo stesso dato di luglio e valore lievemente inferiore all'1,7% di giugno, quando era s ...