L' indice Pmi dell' industria europea poco sotto le stime

(Di venerdì 1 settembre 2023) L'Pmi dei direttori degli acquisti del settore manifatturieroa zona euro in agosto ha registrato 43,5 punti rispetto ai 43,7e previsionia vigilia. Nel mese di luglio l'era ...

*** UK: ad agostomanifatturiero scende a 43 punti (RCO). 01 - 09 - 23 10:34:56 (0243) 0 NNNNL'dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero della zona euro in agosto ha registrato 43,5 punti rispetto ai 43,7 delle previsioni della vigilia. Nel mese di luglio l'era a ...Strumenti di fatturazione elettronica per Forfettari Conservazione a norma delle fatture online Pagamento imposta di bollo Strumenti di fatturazione elettronica per Forfettari P. IVA ...

*** Cina: ad agosto si riprende l'attivita' manifatturiera, indice Pmi sopra 50 Il Sole 24 ORE

L'indice Pmi dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero della zona euro in agosto ha registrato 43,5 punti rispetto ai 43,7 delle previsioni della vigilia. Nel mese di luglio l'indice era ...BERLINO (Reuters) - Il settore manifatturiero tedesco, che rappresenta circa un quinto dell'economia del Paese, è rimasto impantanato in una fase di contrazione nel mese di agosto, a causa della ...