L' incidente di Brandizzo | Fs | Lavori solo dopo passaggio del treno

'Il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alle cinque famiglie che piangono i loro cari che non torneranno più a casa perché sono morti mentre lavoravano. Questo terribilesul lavoro, l'ennesimo per il nostro Paese, sollecita in noi cittadini e nell'intera società civile un moto di sdegno e di indignazione. Ma non basta più. Morire in questo modo assurdo non ...... Zoello Forni, per il disastro ferroviario avvenuto a. "Ma più di tutto chiediamo ...figli che non vedranno i loro padri tornare a casa - afferma il presidente dell'Anmil - per un...L'indignazione di Sergio Mattarella , le parole forti del premier Meloni e le promesse del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini . L'ferroviario di ieri alla stazione di, alle porte di Torino, che ha tolto la vita a cinque operai ha colpito profondamente la politica e non solo. Una ferita, l'ennesima, difficile ...

Incidente ferroviario Brandizzo, l'ultimo post di una delle vittime: "Mi è apparsa una croce sulla rotaia" Adnkronos

Stop di otto ore a livello regionale di tutto il settore edile e delle costruzioni proclamato per lunedì 4 settembre Dopo l'incidente ferroviario di Brandizzo, con la morte di cinque operai travolti e ...La Regione Piemonte ha proclamato una giornata di lutto regionale dopo il grave incidente ferroviario della notte scorsa a Brandizzo ...