Letizia e Felipe di Spagna sempre più soli | la principessa Sofia lascia la Spagna

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il ree la reginadirimangonopiùtra le mura del Palazzo Reale. Anche la loro figlia minore, la, infatti, hato il Paese per iniziare con un capitolo della sua vita, lontana dalla. L’Infanta segue le orme di sua sorella, laLeonor, e martedì 29 agosto si è diretta in Galles per iniziare la frequenza del prestigioso collegio Atlantico. Fin da quando le figlie erano piccole, Filippo VI edihanno cercato di educarle alla stessa maniera, per cui la piccolatamente segue le orme della sorella più grande. Sebbene non abbia ...

... dove è entrata pochi giorni fa accompagnata dai genitori,VI eOrtiz , e dalla sorella Sofia che l'hanno salutata con grande commozione ( GUARDA ), vedono la principessa in mimetica ...Assente invece il reche aveva altri impegni. E non era l'unico. Leonor di Spagna inizia l'accademia militare: a salutarla mammaOrtiz con tutta la famiglia - guardaCONTRO ...E' Leonor di Borbone, la figlia di ree della regina; da l'altro ieri cadetta, ha già indossato per la prima volta, contrariamente all'immaginario collettivo che raffigura le principesse in abiti - nuvola fra sete e ...

La figlia di Letizia e Felipe di Spagna è pronta per lasciare il nido. Ecco l'outfit che ha scelto per proseguire i suoi studi oltremanica.Sofia di Spagna è partita per l'UWC Atlantic College, stesso istituto frequentato dalla sorella Leonor. La retta è da capogiro: 82mila euro in due anni ...