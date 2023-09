Lenovo Legion Go | Il Futuro del Gaming Portatile Presentato alla IFA 2023

annuncia il suo top di gamma in ambito gaming9i (16", 8) il quale completa la gammache comprende la seriePro per i giocatori competitivi e la serieSlim per i giocatori che cercano la massima mobilità su PC. Sono stati annunciati oggi anche ...Oltre al nuovoGo ,ha annunciato a IFA 2023 anche9i, il primo laptop da gioco da 16 pollici nell'ecosistema, il primo al mondo dotato di un nuovo sistema di raffreddamento a liquido integrato capace di gestire al meglio i pesanti carichi di lavoro richiesti da giocatori e content creator. ...2 condivisioni Condividi Tweet Mattia Armani Notizie Relazionate Articolo9i, il primo laptop con IA e raffreddamento a liquido 0 01 Settembre 2023

Lenovo Legion Go: periodo di uscita, prezzi e caratteristiche del rivale di Steam Deck e ROG Ally Multiplayer.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Today, Lenovo announced several new products and solutions at its annual holiday product launch. The new additions to the portfolio – which include AI-tuned innovations in gaming, a groundbreaking 3D ...