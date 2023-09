Lega Pro affida a NVP le produzioni televisive remote stagioni 2023 24 | 2024 25 e 2025 26

(Di venerdì 1 settembre 2023) NVP (NVP:IM), PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, annuncia di essersi aggiudicata la gara per la produzione delle partite del campionato diPro Serie C NOW per le/24,/25 e/26 con l’utilizzo dell’innovativa tecnologia diProduction presso l’Innovation Hub di Cologno.Grazie alla suddetta aggiudicazione, NVP consolida la leadership della Società in ambito calcistico e contribuirà a generare un fatturato addizionale di circa 1,2 milioni di euro a stagione.NVP, grazie agli investimenti in...

Perugia Calcio comunica che a partire da venerdì 1 settembre ore 15 avrà inizio la campagna abbonamenti #TIfiAMO per la stagione sportiva di2023/2024. La campagna abbonamenti sarà aperta ...Hanno compiuto due percorsi diversi, la Virtus è una società stabile perché milita da anni in, a loro vanno fatti solo dei complimenti. A Francavilla dovrebbero apprezzare di più il fatto di ...Nvp, azienda attiva nella realizzazione end - to - end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, si e' aggiudicata la gara per la produzione delle partite del campionato diSerie C per le stagioni 2023/24, 2024/25 e 2025/26 con l'utilizzo della tecnologia di Remote Production. Lo rende noto un comunicato dell'azienda aggiungendo che questa aggiudicazione ...

Commissionata a NVP la produzione di circa 1.100 partite della Serie C con l'utilizzo dell'innovativa tecnologia di Remote Production