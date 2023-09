L’economia non va più bene come si credeva E a rimetterci saranno scuola e sanità

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 1 settembre 2023)non va piùsi. Dobbiamo stringere la cinghia. Pazienza se a essere più penalizzate. Allora perché la Flat Tax al 15% che privilegia le partite iva rispetto agli altri contribuenti? Per di più sono inconstituzionali perché non rispettano il principio di progressività del contributo secondo il reddito. Sono convinto che siamo ingiuste anche le tasse prelevate dalle pensioni. Infatti, sono soldi versati nel corso della vita lavorativa e restituiti dallo stato che li ha posseduti per tanti anni.mai al governo è possibile fare due pesi e due misure e nessuno si preoccupa di sottoporre il problema alla Consulta? Il presidente della Federcalcio spagnola ha baciato sulle labbra una campionessa al ...