Lecce | Corvino | “La Serie A un animale duro da combattere Noi siamo competitivi spendendo poco”

(Di venerdì 1 settembre 2023) A poche ore dalla chiusura del mercato, il direttore sportivo del, Pantaleoha voluto tracciare un bilancio della sessione estiva di mercato per la sua squadra. Il ds ha voluto sottolineare latà dei pugliesi nonostante un budget esiguo con il quale poter fare mercato. Queste le sue parole.: “E’ iniziato un nuovo ciclo. Lo abbiamo fatto seguendo la solita strategia: mercati alternativi, giovani e patrimonializzazione. Non è mai facile coniugare l’aspetto finanziario e quello sportivo. Questo ciclo è partito con la cessione più importante nella storia del, ovvero Hjulmand. Questo è servito perchè abbiamo reinvestito tutto quello che abbiamo incassato, acquistando giovani a titolo definitivo. Rispetto agli altri club italiani, abbiamo il monte ingaggi più basso, ...

Pantaleo Corvino, a margine della presentazione di Giacomo Faticanti, ha parlato in conferenza stampa chiudendo di fatto il mercato ...Il responsabile dell’area tecnica dell’US Lecce ha presentato oggi Giacomo Faticanti, centrocampista acquistato dai salentini a titolo definitivo con un contratto sino al 2028 “Faccio una premessa.