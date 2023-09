Le possibili avversarie della Roma in Europa League | chi evitare nel sorteggio e su chi puntare Tutte le fasce

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 settembre 2023) Laè pronta ad affrontare una nuova campagna di, manifestazione che l’ha vista arrivare in finale nella passata edizione poi vinta dal Siviglia. I giallorossi, in ogni caso, sono testa di serie pertanto eviteranno numerose big, come Villareal e Liverpool, ma anche Ajax, Bayer Leverkusen e West Ham (campione in caricaConference) così come non potrà pescare l’Atalanta, italiana e testa di serie. Dalla seconda fascia, le insidie maggiori sono rappresentate da Betis Siviglia, Olympique Marsiglia e Sporting Lisbona, ma attenzione anche al Rennes, mentre appaiono più abbordabili Slavia Praga, Qarabag, Olympiacos e LASK. Tutta la UEFAè su DAZN. Attiva ora Il Brighton di Roberto De Zerbi rappresenta l’opzione peggiore tra le ...