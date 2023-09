Le pagelle di Roma-Milan 1-2 | fanno tutto i rossoneri

(Di venerdì 1 settembre 2023), troppo presto per definirla sfida già decisiva per le sorti del campionato. Siamo solo alla terza giornata e le squadre hanno da poche ore definito i propri organici. Ci sarà tempo per dimostrare la propria forza e il proprio valore in un campionato che, almeno in partenza, si preannuncia quanto mai aperto almeno per la lotta ai primi 4 posti. Ladeve ancora fare a meno di Abraham, Kumbulla, Sanches e Dybala. Ha un solo punto dopo due giornata ma ha completato la rosa con la punta che ha tanto ricercato. Anzi l’attaccante ideale per il suo gioco, Lukaku parte dalla panchina. Si può dire che il campionato dellaparta questa sera?fin qui quasi perfetto. Ha mostrato poche pecche. Per il’occasione di proseguire sulla ...

6,5 Rui Patricio Non così colpevole come contro il Verona, il portoghese però rimane protagonista in negativo della serata romanista. Commette il fallo da rigore su Loftus - Ceek che indirizza la ...Ledella. Ledel Milan . La pagella dell'arbitro . Il tabellino di- Milan 1 - 2 .- Milan: la chiave della partita. Il Milan ha piegato unadistratta e con non ...Ma a far paura è lo strapotere fisico del Milan contro unache accumula difficoltà e infortuni. Una domanda, lecita, sulla preparazione va fatta. Nella ripresa la gara diventa quasi umiliante. ...

Nella terza giornata di Serie A, la Roma cade in casa contro il Milan. I rossoneri si impongono per 2-1 con reti di Giroud e Leao. Nel finale Spinazzola accorcia le distanze, ma non basta ai gialloros ...Roma-Milan 1-2Il Milan batte 2-1 la Roma all’Olimpico grazie a un rigore di Giroud al 9’ e alla rete di Leao in acrobazia al 48’, per i giallorossi accorcia al 93’, complice una deviazione, Spinazzola ...