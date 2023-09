Altriscioperi sono previsti per lunedì a Vercelli e in Piemonte'. Lo ha annunciato il ... Troppesul lavoro sono determinate dalla volontà di abbassare i sistemi di sicurezza per ...Un faccia a faccia seguito da una cena di lavoro fraleader di estrazioni diverse che però ... quella di Cutro e quella al largo di Pylos,di un fenomeno che non accenna a calare lungo le ...'La cosa incredibile è che passano gli anni ma non si fermano queste. Si continua a morire ... Altriscioperi sono previsti per lunedì a Vercelli e in Piemonte'. Così in una nota, il ...

Le due tragedie di Brandizzo Il Foglio

Cinque operai morti in provincia di Torino. Ma accertare le colpe non basta più. Occorre puntare più in alto. Proporre nuovi reati e nuove commissioni di inchiesta. Perché la cultura dello scalpo è ne ...Nell'ultimo decennio sono diverse le tragedie avvenute sui binari che attraversano l'Italia. Dalla strage di Viareggio al disastro avvenuto in Puglia nel 2016, fino alla tragedia di Brandizzo: ecco tu ...