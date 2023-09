Le difficoltà di Xi Jinping

Leggi su panorama

(Di venerdì 1 settembre 2023) Sta destando un certo scalpore l’indiscrezione, secondo cui Xiprobabilmente non si recherà al summit G20 a Nuova Delhi la prossima settimana. In particolare, il presidente cinese dovrebbe essere rappresentato dal suo premier, Li Qiang. Se confermata, l’assenza di Xi susciterebbe dei rilevanti interrogativi politici. La sua presenza era notevolmente attesa anche in considerazione di un possibile incontro con Joe Biden, il quale ha non a caso detto di augurarsi una sua partecipazione. E quindi? Come deve essere interpretata l’eventuale mossa del leader cinese? Una prima possibilità è che voglia tirare il freno rispetto al parziale disgelo in corso con gli Stati Uniti. Un’altra ipotesi è che voglia infliggere un colpo all’immagine dell’India, che è il Paese ospitante del summit: ricordiamo che, nonostante il recente vertice dei Brics, tra Pechino e Nuova Delhi ...